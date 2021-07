Depois de ter partilhado os insultos homofóbicos que recebeu, Manuel Moreira conta que desta vez não se vai ficar apenas pela denuncia nas redes sociais. Esta quarta-feira, 21 de julho, o ator mostrou novamente mensagens com ofensas e ameaças através de áudio.

"Desta vez vou mesmo à polícia, lindxs. As vozes vão ser comparadas e se algum destes meninos for o mesmo vai desejar ter aprendido a lição da última vez. Se não for, vai ficar com a voz registada na polícia", afirmou.

Recorde-se que o jovem que que enviou mensagens homofóbicas a Manuel Moreira lhe pediu desculpa.