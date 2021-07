Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 21 de julho, Madalena Abecasis passou por uma situação que poderia ter acabado mal. A 'influencer' deixou um recado a um homem que seguia de mota com excesso de velocidade e que a obrigou a parar na passadeira antes de chegar ao outro lado de forma a evitar um acidente.

"Para o senhor que guiava uma moa CBR completamente estridente e que vinha a 200 km/h na rua em frente ao tribunal de Cascais, que me ia abalroando já à saída da passadeira em que eu ia com o carrinho de bebé e me obrigou a parar já quase a chegar ao passeio, de forma a salvaguardar a minha vida e a do meu bebé, e que ainda refilou de forma agressiva e ordinária: Espero que tenha uma vida longa e feliz e que o tamanho da sua p****** seja equivalente ao nível de poluição sonora da sua bela motorizada", disse.

"Poluição sonora essa que infelizmente impediu o cidadão de ouvir os palavrões e para onde o mandei... Não deu para me ler os lábios porque eu estava de máscara. Nunca me vou perdoar por isso", rematou.

Reprodução Instagram, DR