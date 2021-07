É uma das notícias que está a marcar a atualidade nacional. Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela Amor Amor e encontra-se atualmente hospitalizado no Hospital Amadora Sintra.



Alexandra Lencastre, amiga de longa data do ator, fez, por isso, questão de lhe dedicar uma comovente mensagem de apoio nas redes sociais.



"38 anos de amizade, de mil cenas e contracenas... aventuras, risos e lágrimas. Somos nós, sempre", escreveu na legenda de um registo fotográfico em que surge ao lado do amigo e colega de profissão.



Recorde-se que conforme Júlia Pinheiro deu conta no programa das tardes da SIC, esta terça-feira, 20 de julho, Rogério Samora está internado nos cuidados intensivos cardíacos. O ator encontra-se estável, mas com prognóstico reservado.

