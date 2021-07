1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Rúben Gomes deixou os seguidores preocupados ao partilhar fotografias onde surge numa cama de hospital e parte da perna direita com gesso. No dia 8 de julho, o ator escreveu: "Rock n Roll e as Maldivas vão ter de esperar...", disse, sem contar mais pormenores sobre o acidente.

Esta terça-feira, 20 de julho, o ator que interpreta Vasco Botelha na novela ‘A Serra’, da SIC, atualizou o seu estado de saúde com imagens impressionantes.

"Este é o João. Está a ensinar-me a andar e sabe o que faz. Obrigado João. Motiva-me ainda mais saber que tem bom coração. E assim se vai andando (quase), a recarregar baterias (literalmente) e à espera do Sol. Os piercings saem já na quarta-feira", escreveu na legenda da publicação.