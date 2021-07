Reprodução Instagram, DR

José Alberto Carvalho usou as redes sociais esta segunda-feira, 19 de julho, para mostrar a sua indignação face a uma situação que envolve a filha, Joana, de 24 anos. Em causa estão ataques e perseguições à jovem, relacionados com o seu recente negócio.



"Quem me acompanha nas redes sociais sabe bem como sempre procurei a discrição em relação à minha família.

Mas sou pai. De quatro pessoas. Especiais, porque são os meus filhos. Uma delas, a Joana, está a ser vítima de um novo tipo de coação. O terreno de batalha é a Internet", começou por escrever.



"A Joana é uma jovem mulher criativa. Tem uma energia muito peculiar que manifesta pelo sorriso largo e sempre espontâneo e um enorme sentido de justiça. É empreendedora. Decidiu, executando todo os passos, criar uma empresa e uma marca de acessórios de exterior. Objetos, design, padrões, técnicas de costura, tudo imaginado por ela. Mais do que isso: FEITO à mão por ela, agarrada a máquinas de costura. Assim mesmo. Costas debruçadas sobre a máquina a concretizar, linha a linha, costura a costura, o seu próprio projeto. Desenvolveu uma micro estrutura empresarial, com faturação, stockagem, CRM, pagamentos seguros, etc. Eu não saberia fazer o que ela fez", continuou.



"Acreditando na validade das suas ideias, procurou dar a conhecer os produtos. Sempre numa lógica adequada à sua realidade: uma jovem mulher sozinha a tentar singrar. Nunca me pediu favor nenhum: não me pediu que “arranjasse” uma entrevista na televisão; não me pediu que divulgasse os produtos nas minhas redes sociais. Creio conhecer bastante bem os filhos que tenho e é exatamente assim que esperava que ela se comportasse.

Preparou a sua própria estratégia de marketing, o calendário do lançamento da marca, os produtos a comercializar primeiro. Tenho ficado, várias vezes, especialmente orgulhoso da sua determinação e capacidades", continuou.



"Tudo a correr bem, portanto. Sem deslumbramento algum; lentamente; mas bem. Até que entra em cena uma outra empresa e os familiares de quem a gere", referiu, passando a explicar a polémica.



"Essa empresa reclama ter registado a patente de um 'objeto de tecido piramidal' no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Não é este o local adequado para discutir 'patentes', sejam elas de almofadas ou das pirâmides do Egito, mas parece-me muito estanho que alguém possa apropriar-se de um sólido ou uma figura geométrica. Como se alguém registasse 'um telemóvel retangular' obrigando a que, a partir daí, os telemóveis concorrentes tivessem de ser esféricos", revelou.



"Pode ser que alguém tenha aceite, indevidamente, registar algo que não pertence a ninguém, como os retângulos dos telemóveis ou as pirâmides de Gizé. Mas, lá está, isso será debatido no fórum adequado: os tribunais e as entidades administrativas que tutelam os registos. Delicadamente, a Joana procurou responder a todas as diligências sem alimentar controvérsias e neste momento o processo está a ser tratado por advogados. É assim que deve ser, naturalmente. O que é inaceitável é que os proprietários e os seus familiares tenham decidido perseguir e atacar com comentários nas redes sociais, todas as iniciativas em que a Banana Split obteve visibilidade para os seus produtos. E é só isso que está aqui em causa", salientou

"Neste caso, não vou permitir que uma filha seja amedrontada por uma carta com a chancela de um famoso escritório de advogados; incentivarei a que seja debatida nas instâncias adequadas o registo de “patente” de um sólido geométrico; não vou aceitar passivamente que alguém envie mensagens a pessoas (sejam influencers ou não) e a empresas, insinuando qualquer incumprimento de regras, porque isso NUNCA existiu. Estive lá, debati, sugeri, acompanhei, incentivei em todas as etapas do processo. Sei do que falo. Mas, sobretudo, não vou permitir que alguém destrua, com perversidade e insinuações, o percurso esforçado de uma das pessoas que melhor conheço na vida: a minha filha Joana", completou.