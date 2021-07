Instagram

“Há uns tempos fiz um story porque tinha um pássaro dentro de casa e eu não sabia onde. Quando o encontrei ele estava aqui. Ao lado da única fotografia que tenho em casa com o meu pai. Neste dia em que faz dois anos que o perdemos, cada vez percebo mais que o meu pai está comigo sempre e em todo o lado. E se eu por acaso me esqueço ele faz questão de me lembrar seja de que maneira for. Tenho tantas saudades pai, mas eu recebo as tuas mensagens”, escreveu Diogo Valsassina no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do seu pai, que morreu há dois anos, vítima de um ataque cardíaco.