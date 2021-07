Reprodução Instagram, DR

Mariana Patrocínio e Nuno Santana já não escondem o romance. Depois de ter recebido muitos elogios quando partilhou uma fotografia ao lado do namorado, que é empresário e CEO do grupo NIU e um dos donos do Grupo Praia, a irmã mais velha de Carolina Patrocínio voltou a mostrar-se ao lado do companheiro.

Este domingo, 18 de julho, Mariana publicou uma fotografia onde surge ao colo de Nuno no Hide Pool Club, em Vale do Lobo (Algarve). "Adoro! Os cães ladram e a caravana passa! Seja muito feliz, Mariana, a vida é demasiado curta para não a vivermos cheias de felicidade!", escreveu uma seguidora.

Os fãs de Mariana mostraram--se muito contentes pela sua relação e teceram largos elogios: "Que sejam muito felizes", "Casal bonito", "Ele dá ares ao ator espanhol Javier Bardom. Lindos" e "Que sorrisos" são alguns dos comentários.

Recorde-se que Mariana Patrocínio separou-se Alexandre Esteves de Oliveira, com quem tem três filhos – Mateus, de oito anos, Pureza, de seis, e Mariana, de dois.