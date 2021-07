Reprodução Instagram, DR

Britney Spears continua envolvida em polémica. Após declarações chocantes em tribunal no caso da tutela, que continua a cargo do pai da cantora, Jamie Spears, a artista escreveu um longo texto nas redes sociais.

A cantora de 39 anos desabafou sobre as críticas que recebe sobre as suas publicações, mais especificamente nos vídeos onde surge a dançar em casa. "Para os que escolhem criticar os meus vídeos a dançar... Não vou atuar em nenhum palco num futuro próximo com o meu pai a controlar o que eu visto, digo ou penso. Já fiz isso nos últimos 13 anos...", começou por dizer.

"Eu prefiro publicar vídeos, sim, da minha sala, ao invés de um palco em Las Vegas, onde pessoas chegam a estar tão fora de si que nem conseguem apertar a minha mão", contou, referindo que as más influências levavam a que consumisse cannabis.

Britney explicou ainda que não pode escolher as músicas: "Não vou usar maquilhagem pesada e tentar, tentar, tentar num palco outra vez. Não posso fazer remix das minhas músicas há anos e implorar para colocarem as minhas novas canções no espetáculo para os meus fãs... por isso desisti", confessou.

"Não gosto que a minha irmã apareça numa cerimónia de prémios e atue com as minhas canções. O meu sistema de apoio magoou-me profundamente!", afirmou, referindo-se a uma participação de Jamie Lynn Spears em sua homenagem em 2017.

"Esta tutela matou os meus sonhos, por isso, tudo o que tenho é esperança e esperança é a única coisa que é muito difícil de matar, ainda assim as pessoas tentam!", disse. E acrescentou: "Esperança é tudo o que eu tenho neste momento (...) As pessoas tentam matar a esperança porque é uma das coisas mais vulneráveis e frágeis que existe!".