Os últimos dias têm sido de despedidas para os atores da novela A Serra. As gravações da trama da SIC chegaram ao fim e são muitos os artistas que têm usado as redes sociais para assinalar o momento. Foi o caso de Sofia Alves. Em jeito de despedida, a atriz, aproveitou para lembrar Maria João Abreu, que integrou o projeto morreu no passado mês de maio.

"Hoje foi o primeiro dia em que não pensei nos textos que tinha de estudar nem nos horários para as gravações da Serra, mas não queria fazer o corte da minha personagem sem deixar uma última palavra á MULHER, MÃE, E ATRIZ: MARIA JOÃO ABREU", começou por escrever na legenda de um vídeo em que é possível ver a artista.

"Esta Serra foi um dos projetos mais difíceis que penso que alguma vez aconteceram em Portugal. Vimos entre tantos problemas partir uma das maiores atrizes que Portugal tinha. Já confessei e volto a confessar a admiração que tinha pela Maria João", continuou.

"Partilho convosco um vídeo de bastidores pouco tempo antes de partir, onde se pode ver bem que eu me deliciava a ver o seu talento. Até sempre minha querida amiga", completou.