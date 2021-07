Luciana Abreu pode finalmente respirar de alívio. Depois de vários dias internada devido a uma pneumonia, a pequena Amoor, filha da artista, recebeu alta hospitalar.

Na noite desta sexta-feira, 16 de julho, a atriz da SIC fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais o regresso da menina a casa, mostrando o reencontro desta com a irmã gémea, Valentine.

"De volta a casa. Obrigada, Hospital de Cascais e obrigada a todos vós, pelo vosso carinho e apoio incondicional. Fiquem com Deus", escreveu na sua página de Instagram, aproveitando para deixar um agradecimento.

Recorde-se que Amoor e Valentine, de três anos, são fruto do casamento terminado de Luciana Abreu com Daniel Souza. A artista é também de Lyonce e Lyannii, da antiga relação com Yannick Djaló.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR