“Foi um projeto mais do que especial! Esta família vai ficar para sempre no meu coração. Obrigada a todos! Técnicos, produção, colegas. Foi tão bom! Aprendi que o amor e a generosidade são a melhor solução para tudo o que fazemos. Obrigada João 🤍 Nós acabamos as gravações mas ‘A Serra’ continua convosco! Até já!”, escreveu Ana Marta Ferreira nas redes sociais.

Recorde-se que a atriz integrou o elenco da novela da SIC e que todos ficaram muito abalados com a morte inesperada de Maria João Abreu, aos 57 anos, depois de sofrer um aneurisma.