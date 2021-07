Instagram

“Este foi um dos anos mais difíceis para muitos e para o mundo. Foi um ano de perdas que me vão marcar para a vida. Não obstante foi um dos anos mais importante para mim. Onde voltei a reencontrar a paz e amar a minha essência e o que sou, gosto mesmo de mim enquanto ser humano. Gosto de ter a idade que tenho e fazer tudo o que gosto, espero fazê-lo por muitos anos”, começou por escrever Oceana Basílio, na legenda de três fotografias tiradas durante as férias em Vale do Lobo, no Algarve.

“Nada em mim se perdeu só melhorou porque me aceitei sem pensar em julgamentos de outros, faço o que gosto sempre, e quando não, aproveito cada momento, porque a vida só faz sentido assim. Respeitar sempre o outro é a minha palavra de ordem mas que ninguém me retire a liberdade de ser quem sou, porque amo e amo ser mulher, mãe, atriz, amiga. Que todos cuidem de si para abraçar todos os outros. Aos meus amigos, obrigada por embarcarem comigo em tantas aventuras. Vocês sabem quem são. Vou ter saudades destes dias, mas logo já estou a construir mais dias felizes. Porque nós Podemos”, rematou a artista.