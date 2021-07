“’Tenho uma coisa para te contar’, disse-me o Fernando [Daniel] há quase 2 meses. ‘É a melhor coisa que já me aconteceu na carreira, na vida, em tudo!’. Fiz muitas perguntas, mentiu-me. Esteve a dar-me baile literalmente. Até um dueto com Jbalvin eu achei que ele tinha gravado”, começou por escrever no Instagram Carolina Deslandes, depois do intérprete do tema Melodia da Saudade ter tornado público que se prepara para ser pai pela primeira vez.

“Depois de muito tempo a enlouquecer a minha curiosidade, contou-me assim. Desculpem o palavrão. Estou muito muito muito muito feliz por vocês Fernando Daniel e Sara Vidal. Não consigo pensar em duas pessoas mais felizes e mais unidas que vocês. Sejam muito felizes”, completou a artista.