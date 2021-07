Esta quinta-feira, 15 de julho, é dia de celebração para Pedro Carvalho. O ator e o irmão gémeo, Filipe, completam 36 anos. Uma data que o Serafim de Amor Amor fez questão de assinalar nas redes sociais, partilhando vários registos fotográficos com o irmão.

"Hoje é o meu aniversário. É é assim que recebo este novo ano! Parabéns para o meu gémeo também", escreveu.

Recorde-se que em abril, Pedro Carvalho esteve no programa What's Up? TV, da SIC Mulher, onde falou da sua relação com o irmão. O ator revelou que Filipe é o "mais racional" dos dois irmãos.

