Georgina Rodriguez tem partilhado nas redes sociais vários momentos das suas férias com Cristiano Ronaldo e com os filhos. Depois da ilha espanhola de Maiorca, o casal está a aproveitar uns dias em Cannes, no Sul de França.

Esta quinta-feira, 15 de julho, a espanhola partilhou uma fotografia onde surge a posar com um vestido curto, com um padrão animal, do estilista Roberto Cavalli. A legenda também chamou a atenção: “Muitos sabem o meu nome, poucos sabem quem eu sou”, escreveu, dando a entender que há um lado seu que poucos conhecem.

A modelo de 27 anos recebeu inúmeros elogios dos fãs como já é habitual: "Linda", "Rainha" e "Uma senhora" são alguns dos comentários.