Mariana Pacheco recorreu às redes sociais para revelar que está feliz e a viver um novo relacionamento. A atriz partilhou uma fotografia ao colo do namorado, Diogo Leite.

Como legenda da imagem (ver abaixo), a atriz da SIC escreveu a letra da música Casa no Campo de Elis Regina: " Eu quero uma casa no campo/ Onde eu possa compor muitos rocks rurais/ E tenha somente a certeza/ Dos amigos do peito e nada mais".

Ana Brito e Cunha, Joana Santos, Carolina Loureiro e Filipa Nascimento elogiaram o momento partilhado nas redes sociais. Recorde-se que o músico viveu uma relação com Sílvia Alberto.

