Foi em março passado que Sara Matos surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao anunciar a primeira gravidez. Desde então, a atriz tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais a evolução da gestação.

Ainda esta quinta-feira, 15 de julho, o rosto da SIC mostrou-se numa ida à praia com o sobrinho Joaquim, de ano, exibindo com orgulho a silhueta de grávida.

Reprodução Instagram, DR

"Os primos foram à praia", pode ler-se na legenda do registo fotográfico partilhado pela atriz.

Recorde-se que o bebé que irá nasceu é fruto do relacionamento de Sara Matos com Pedro Teixeira. O ator é também pai de Maria, de 11 anos, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira.