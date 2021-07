Tiago Caramujo

Foi no final do mês de abril que Marta Rangel viveu um dos momentos mais emocionantes da sua vida: o nascimento da primeira filha. Desde então, a jornalista e ex-participante de Casados à Primeira Vista tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais a sua nova rotina enquanto mãe, assim como várias imagens da menina.



Ainda esta segunda-feira, 12 de julho, Marta Rangel publicou um novo registo fotográfico da pequena Caetana, aproveitando para partilhar mais uma peripécia do seu dia-a-dia de mãe de primeira viagem.



Reprodução Instagram, DR

"Sabem porque é que estou a rir? Porque, nos últimos dias, fiz vários cocós gigantes para cima da mamã 😆Sujei a minha roupa, a roupa dela e o sofá da sala 🙈", partilhou a jornalista com os seus seguidores.

Recorde-se que Marta Rangel optou sempre por manter resguardada a identidade do pai da menina. "O pai não é figura pública nem tem exposição mediática. Como tal, por uma questão de privacidade, reservo-me no direito de não revelar a identidade dele", explicou na altura em que anunciou a gravidez nas redes sociais.