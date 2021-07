Dia Dipasupil

Millie Bobby Brown costuma ser muito discreta quanto à sua vida pessoal, nomeadamente sobre os seus relacionamentos. Recentemente, a atriz foi vista com o filho de Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, e os dois chegaram mesmo a publicar uma fotografia juntos. Também surgiram rumores de que a jovem de 17 anos estaria a namorar o 'infuencer' Hunter Echo, sendo que também partilhavam fotografias juntos.

Após muitas especulações, Hunter decidiu quebrar o silêncio nas redes sociais deixando os internautas completamente chocados com os comentários obscenos que fez sobre a estrela de 'Stranger Things'. Esta segunda-feira, 12 de julho, o jovem de 21 anos, que tem mais de 1.6 milhões de seguidores no TikTok, fez um direto no Instagram onde afirmou que morou com a atriz durante oito meses.

“Eu estava a morar na casa de Millie durante 8 meses… Achei que a mãe e o pai dela sabiam de tudo. Vocês não têm nenhuma informação. Vocês estão apenas a olhar para as fotos como se tivessem tudo sobre elas e não têm ideia de nada", disse.

É então que tudo descamba. No vídeo pode-se ver que Hunter estava com amigo que começou a ofender Millier e disse que a atriz estava "obcecada" pelo 'influencer' Hunter concordou com tudo e afirmou que teve relações sexuais com a adolescente, que na altura tinha 16 anos. O 'influencer', que tinha 20 anos, citou ainda diferentes formas em que tudo aconteceu, usando mesmo termos ofensivos.

Após o direto, os representantes de Millie Bobby Brown responderam as alegações, negando-as. “Irresponsável, desonesto e detestável”. Foi assim que descreveram Hunter em comunicado e garantiram que a atriz “vai tomar ações cabíveis para que esse comportamento termine de uma vez por todas”.

Os fãs de Millie alegaram que a situação é de pedofilia. No entanto, na California a idade de consentimento é de 18 anos, enquanto que no Reino Unido, país de Millie, a idade é de 16 anos.