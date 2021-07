Reprodução Instagram, DR

Ashley Graham não podia estar mais feliz. A modelo anunciou esta terça-feira, 13 de julho, na sua conta de Instagram, que iria ser mãe pela segunda vez.

"O ano passado foi cheio de pequenas surpresas, grandes tristezas, começos familiares e novas histórias. Estou apenas a começar a processar e a comemorar o que este próximo capítulo significa para nós", escreveu na legenda da fotografia acima, capturada pelo seu marido, onde exibe a sua 'barriguinha'.

Recorde-se que a norte-americana de 33 anos já é mãe de Isaac Menelik Giovanni Ervin, fruto do casamento com Justin Ervin. O menino nasceu no início do ano passado.