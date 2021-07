Reprodução Instagram, DR

Diogo Faro foi vacinado contra a Covid-19 esta segunda-feira, dia 12 de junho, como fez questão de referir na sua conta de Instagram. O comediante mostrou-se bastante satisfeito com a experiência, que diz ter sido rápida.

"Há cenas do c******.. Estava à espera para ser vacinado e pensei 'curtia muito que fosse no posto 7, meu número de maioria das épocas que fiz quando jogava à bola'. Passado um pouco chamaram-me para 7 o e eu sorri. A enfermeira toda simpática 'vai receber a Janssen, fica já despachado'. Vamos", começou por escrever na legenda da fotografia acima.

"De resto, sou só mais um humano mesmo muito grato à ciência, ao SNS e a todas as pessoas que estão a fazer isto possível. Ah, e foi tudo rápido e sempre com gente simpática. Um abraço àquele bombeiro e à rapariga que veio falar comigo no recobro", continuou.



O humorista ainda deixou uma opinião sobre a importância da vacinação: "Em relação a quem é anti-vacina, tenho pena que não confiem na ciência, e não posso deixar de estranhar que não confiem nas big pharm mas confiam nas bog tech que já têm os dados de toda a gente há anos, que lucra biliões com eles e ainda se dão ao luxo de minar as democracias e alimentar máquinas de ódio. O problema é o capitalismo, não é a investigação científica e a tecnologia. Não é assim tão difícil de perceber", disse.

"Vacinem-se, por vocês e pelos outros. Já faltou mais para fazermos orgias no Lux", rematou.