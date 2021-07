Foi no Wembley Arena, em Londres, que Itália e Inglaterra competiram pelo título do campeão na final do UEFA Euro 2020. O jogo atraiu vários rostos conhecidos do público, entre eles, Kate Middleton, William e o filho mais velho do casal, George.

Num jogo tenso, que só ficou decidido em penáltis após um empate, foram muitas as emoções vividas. Com as câmaras bem atentas, as reações do príncipe George tornaram-se virais, particularmente no Twitter.

Ora espreite abaixo:

A euforia com o golo de Inglaterra

picture alliance

A derrota final para Inglaterra

1 / 2 picture alliance 2 / 2 Eamonn McCormack - UEFA