Instagram

Carlos M. Cunha foi submetido a uma intervenção cirúrgica esta sexta-feira, 9 de julho. A notícia foi partilhada pelo próprio nas redes sociais momentos antes de entrar no bloco operatório.

Instagram

"Ora bem!!! Já estamos instalados na unidade hoteleira da CUF Torres Vedras, no fantástico quarto com vista serra, 216 b... Dentro de minutos irei entrar no spa (que aqui chamam de bloco operatório), onde irei fazer uma horinha de tratamento... HÉRNIA", escreveu na legenda de uma fotografia tirada já na cama de hospital.