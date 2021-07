Instagram

Raquel Jacob, que se tornou conhecida por ter participado na série juvenil Morangos Com Açúcar da TVI com a sua irmã gémea, Catarina Jacob, foi pedida em casamento durante a festa do seu 31.º aniversário. A notícia foi partilhada pela própria na sua página de Instagram.

“Disse que sim! Disse que seria um 31. Eu disse-lhe que sim”, escreveu a influencer na legenda do vídeo que pode ver acima, com imagens captadas durante a festa.

Raquel Jacob e José Sá, antigo guarda-redes do FC Porto, estão juntos há mais de quatro anos e têm uma filha em comum, Maria Leonor, que completou três em março último.

