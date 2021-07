É o assunto do momento nas redes sociais e ocupa a posição cimeira das trends do Twitter. José Castelo Branco fez esta quinta-feira, dia 8 de julho, um direto na sua conta de Instagram, onde afirma que menores vítimas de violação provocam os agressores.

Sem qualquer tipo de fundamento e provas, um dos dois convidados do direto do socialite, descreve que a "a maior parte das violações em Portugal, com crianças a partir dos 13/14 anos, são provocadas pelas próprias miúdas“. Rapidamente, José Castelo Branco acrescentou: “miúdas e miúdos“.

Mas as declarações graves do socialite não se ficam por aqui. No vídeo que pode ver acima, José Castelo Branco vai mais longe. "Quando uma bicha quer, tenha 13 ou 14 anos, se ela gostar da fruta, ela ataca a fruta. E vão dizer que os outros são pedófilos?", questionou o socialite. Os convidados do direto concordaram.

No Twitter surgem reações que condenam totalmente as afirmações dos convidados e de José Castelo Branco exigindo consequências.

"Tanta asneira num único minuto", "Promovem ideias erradas de violência sexual", "Até fiquei mal disposta", "Estas pessoas estão a ser investigadas?" são apenas alguns dos comentários que chegam mesmo a identificar as redes sociais da PSP.