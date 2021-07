Instagram

“16 anos. Dois filhos incríveis. Dois enteados maravilhosos. E tantas vivências que não são para aqui chamadas, porque a partilha da intimidade nunca foi nossa opção. Mas como recebi muitos abraços vossos, retribuímos com gratidão!”. Foi esta a legenda escolhida por Catarina Furtado para uma fotografia onde surge ao lado do marido, o ator e encenador João Reis, com quem partilha a sua vida há largos anos.

O casal tem dois filhos em comum – Maria Beatriz, de 15 anos, e João Maria, de 13 – e o ator é ainda pai de Maria e Francisco, nascidos de anteriores relacionamentos.