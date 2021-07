Instagram

“Na bolha familiar (imagem de arquivo). Por aqui eu trabalho e ele recupera da cirurgia (são pelo menos 3 semanas). Na paz. Obrigada por perguntarem”. Foi esta a mensagem deixada por Rita Ferro Rodrigues aos seus seguidores nas redes sociais para os tranquilizar relativamente ao estado de saúde do seu marido, Rúben Vieira, recentemente operado a uma hérnia discal.

Recorde-se que este ano tem sido difícil para a família da antiga apresentadora da SIC no que toca à saúde. No início do ano esteve hospitalizada cerca de um mês com o filho mais novo, Eduardo. Saiba mais AQUI!