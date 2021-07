Reprodução Instagram, DR

Esta segunda-feira, 4 de julho, é um dia especial para Romana. Ian, um dos filhos da cantora, celebra quatro anos. Uma data que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais com um enternecedor registo fotográfico ao lado do menino, conforme pode ver abaixo.



"Parabéns meu amor, meu tesouro de Deus. Quatro anos de coração cheio", escreveu na legenda da imagem, aproveitando para se declarar.



Recorde-se que o menino é fruto da relação de Romana com Santiago Romero, assim como Aaron, de três anos. A cantora é ainda mãe de Ísis, fruto da anterior relação com Pedro Zarcos.

Reprodução Instagram, DR