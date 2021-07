Marco Costa é um filho completamente 'babado'. São várias as vezes que lhe faz autênticas declarações de amor públicas.

Esta quinta-feira, 1 de julho, a mãe do pasteleiro, Esperança Oliveira, voltou a ser um motivo de orgulho.

Corajosa e sem medos, a mãe de Marco foi saltar de paraquedas com o filho! Um momento que ficou eternizado nas redes sociais. Ora veja as fotografias abaixo.

Na publicação, Esperança contou ainda com uma bonita mensagem: "Que com todas as minhas falhas e defeitos, tenha sempre força para te proteger e fazer sorrir! Que possa sempre proporcionar te novas experiências e colocar-te esse sorriso lindo na cara!", começou por escrever o pasteleiro.



"Tu sim és uma super mãe Oliveira Esperança! Aventura superada, nunca é tarde para novas experiências, e tu és uma corajosa! Parabéns mãe por teres alinhado nisto!", concluiu.

