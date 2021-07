DR

Luciana Abreu partilhou esta sexta-feira, 2 de julho, com os seus seguidores nas redes sociais, que está a viver um momento triste. A artista revelou que perdeu o seu companheiro de quatro patas, Romeu, e prestou-lhe uma sentida homenagem na sua página de Instagram.



"Meu amigo, meu companheiro, no caminho que fizeste ao meu lado, fui feliz…. Agora que caminhas sozinho para o teu Céu…. Sabes que me fizeste feliz", escreveu na legenda de um vídeo de Romeu.