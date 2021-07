Reprodução Instagram, DR

Após a polémica com Johnny Depp, Amber Heard anunciou esta quinta-feira, 1 de julho, nascimento da primeira filha, Oonagh Paige Heard, que veio ao mundo no último mês de abril. A menina nasceu através de uma barriga de aluguer, de acordo com o Daily Mail.

A atriz conta que já há alguns anos que tinha o desejo de ser mãe. "Estou muito animada em partilhar esta notícia com vocês. Há quatro anos resolvi que queria ter um filho. Queria fazê-lo à minha maneira. Hoje eu aprecio o quão revolucionário é que nós mulheres pensemos sobre uma das partes mais fundamentais do nosso destino dessa forma. Espero que chegue um momento em que seja normal não querer ter uma aliança para poder ter um berço", começou por escrever na legenda da fotografia acima.

"Parte de mim quer garantir que a minha vida privada não é do interesse de ninguém. Eu também entendo que o meu trabalho me impede de controlar isso. A minha filha nasceu no dia 8 de Abril de 2021. O seu nome é Oonagh Paige Heard. Ela é o início do resto da minha vida", rematou.