Depois de Andreia Dinis ter falado sobre o suposto magnetismo do corpo após a toma da vacina contra a Covid-19, fazendo a 'experiência' que se tornou viral nos Estados Unidos, Afonso Pimentel quis deixar um alerta fazendo o mesmo teste.

No vídeo acima, partilhado no Instagram, pode-se ver o ator a colocar o objeto de metal, neste caso uma moeda, no braço. "Mas é que cola mesmo! A merda é que eu ainda não tomei a vacina e, no entanto, ela está aqui. A vacina faz tão mal que a malta fica magnética, uma semana antes de a tomar”, afirmou, em tom irónico.

"A Andreia Dinis fez a experiência por brincadeira e procurou respostas. Sem a noção do buzz negativo que poderia criar. Em conversa com ela, decidi experimentar. Ela já desmontou o equívoco e apelou à vacinação. Os mitos devem ser desfeitos. Há que acreditar na ciência, nos dados e factos que apresenta. Vacinem-se! E parem com a merda dos comportamentos de risco. Merecemos uma vida mais livre. E este parece-me o único caminho", escreveu na legenda da publicação.