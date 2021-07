Reprodução Instagram, DR

As gravações da segunda temporada de Amor Amor correm a todo o gás e nas redes sociais são vários os atores que têm mostrado os bastidores da novela da SIC. Desta vez foi Ivo Lucas. O ator partilhou uma fotografia ao lado de Ricardo Pereira, mostrando desta forma o bom ambiente que se vive nas gravações da trama, conforme pode ver mais abaixo.

Recorde-se que em dezembro do ano passado, Ivo Lucas sofreu um duro golpe com a morte da namorada, Sara Carreira, num acidente de viação. O jovem também seguia no automóvel, tendo sofrido diversos ferimentos. Na altura, o ator encontrava-se a gravar a primeira temporada de Amor Amor, tendo regressado às gravações um mês e meio depois do fatídico acidente. Atualmente, Ivo Lucas é um dos nomes do elenco que integra a segunda temporada da novela da SIC.

Reprodução Instagram, DR