Soraia Figueiredo, de 30 anos, prepara-se para ser mãe pela segunda vez. A notícia foi partilhada pela própria nas suas redes sociais onde publicou várias fotografias de uma sessão fotográfica no meio da natureza, onde posa seminua.

>> RECORDA-SE DE SORAIA, A CONCORRENTE MAIS IMPREVISÍVEL DE ‘QUEM NAMORAR COM O AGRICULTOR’?

A jovem, que se tornou conhecida dos portugueses depois de participar na segunda temporada do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, na qual integrou o leque de pretendentes do alentejano António Hipólito, que, na altura, conseguiu conquistar, está grávida de seis meses. Veja as fotos:

