“Foi a minha Mãe que me nasceu.

E através da mãe o filho pensa

que nenhuma morte é possível e as águas estão ligadas entre si,

por meio da mão dele que toca a cara louca da mãe que toca a mão pressentida do filho.

E por dentro do amor, até somente ser possível amar tudo, e ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor.

Elas respiram ao alto e em baixo. São silenciosas.

Parabéns, minha Mãe ❤️

Filho sou e a culpa é tua.” Foi com este poema de Herberto Hélder que o ator Albano Jerónimo, que vimos recentemente na série da SIC Princípio, Meio e Fim, felicitou a mãe por mais um ano de vida.