Tiago Caramujo

Melânia Gomes revelou nas redes sociais que os últimos dias não têm sido fáceis. A atriz sofreu uma virose e encontra-se agora a recuperar.

"Hoje não houve treino, nem caminhada... Hoje houve pausa. Pausa para recuperar desta virose, (normal de quem tem miúdos na creche), pausa para mim e para a minha saúde", começou por escrever na legenda de uma fotografia quem se mostra preparada para uma sessão de tratamentos.

Reprodução Instagram, DR

Melânia Gomes contou ainda que, apesar de todas as dificuldades, conseguiu fazer a peça Ding Dong, no último sábado, 26 de junho, no Coliseu do Porto. "Fazer o Coliseu foi possível e correu bem, (graças a todos os santinhos, equipa/colegas/encenação e acima de tudo à produção), mas tudo leva o seu tempo", explicou.

"Hoje fizemos terapia integrativa: uma combinação de Osteopatia, Massagem Sacrocraneana e Alinhamento energético (que tanto precisava)! Não fiquei curada, mas quase!”, completou.