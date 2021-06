Mesmo sendo uma das maiores estrelas de Hollywood, Orlando Bloom tem mantido alguma privacidade no que toca à sua vida privada.

Contudo, este domingo, 27 de junho, o ator surpreendeu os seguidores ao publicar uma fotografia rara da sua família.

Na foto, que pode ver abaixo, Orlando surge ao lado de Katy Perry, com quem mantém uma relação amorosa e Flynn, o filho de 10 anos, fruto da passada relação com Miranda Kerr.

Nos comentários, os fãs desfizeram-se em elogios e mostraram-se ainda impressionados com o crescimento do filho mais velho do ator: "Melhor família de sempre", "Que família bonita", "Adoro esta família", "O Flynn está gigante".

Recorde ainda que, recentemenet, Katy Perry e Orlando Bloom foram pais de Daisy Dove, de 10 meses.

Reprodução Instagram, DR