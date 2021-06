Reprodução Instagram, DR

Este fim de semana foi de celebração para Sílvia Rizzo. António, o filho mais velho da atriz, completou 24 anos. Uma data que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais com um registo fotográfico do jovem e uma mensagem especial.



"Parabéns, filho. Ia escrever sobre ti, mas basta o teu sorriso maravilhoso. Muito orgulho em ti. Amo-te muito", pode ler-se na legenda da publicação.



Recorde-se que a atriz é também mãe de Marta. Ambos os jovens são fruto do casamento terminado de Sílvia Rizzo com o empresário António Parente.