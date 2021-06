Facebook

Discreta no que toca à vida familiar, Sandra Barata Belo decidiu abrir uma exceção e esta segunda-feira, 28 de junho, brindou os seus seguidores nas redes sociais com registo fotográfico ao lado do filho mais novo.

"O sorriso do meu bebé deixa-me num estado muito difícil de explicar. Viver neste país lindo é um grande privilégio.

Que bênção", pode ler-se na legenda da imagem em que mãe e filho surgem numa praia.

Recorde-se que Sandra Barata Belo é também mãe de Baltazar, de três anos. A atriz nunca revelou a identidade do companheiro e pai dos seus dois filhos.

Reprodução Instagram, DR