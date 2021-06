Instagra,

Um mês e meio depois da morte inesperada de Maria João Abreu, aos 57 anos, as homenagens continuam a surgir nas redes sociais.

Desta vez, foi a sua nora Rita Raposo, mulher do seu filho mais novo, Ricardo, quem a recordou com carinho e alguma tristeza através de uma fotografia tirada no verão de 2020. “Saudades deste ‘lugar’, seja qual for a sua definição! De repente éramos tantos e ficámos tão poucos!”, escreveu a jovem na legenda da imagem que pode ver abaixo.

Maria João Abreu morreu a 13 de maio, duas semanas depois de se sentir mal durante as gravações da novela A Serra, da SIC. Foi levada de urgência para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e foi-lhe diagnosticado um aneurisma cerebral. Ter-se-á seguido um AVC hemorrágico e um segundo aneurisma e a artista não conseguiu recuperar. Foi com muita emoção que familiares, amigos e fãs lhe prestaram uma derradeira homenagem no dia 15 de maio, na Igreja São João de Deus, em Lisboa.