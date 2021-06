Egar Dias, Reprodução Instagram, DR

Bárbara Taborda é oficialmente uma mulher casada. A empresária trocou alianças com o companheiro, Pedro Silva Neves, este sábado, 26 de junho, numa cerimónia que aconteceu em Lisboa



Nas redes sociais, Bárbara Taborda mostrou várias imagens do grande dia, incluindo da festa que se fez pela noite dentro. Segundo a própria adiantou no programa What's Up? TV, da SIC Mulher, o casamento contou com cerca de 50 convidados, que submeteram a testes de despistagem à Covid-19.



Recorde-se que foi em outubro passado que a empresária anunciou estar noiva, meses depois de ter assumido a relação com Pedro Silva Neves. Bárbara é mãe de Constança, fruto da antiga relação com Tiago Roquette, e de Benjamim, da relação terminada com Bruno Tristão.