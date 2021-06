"Papá, nós vamos ganhar o Euro! Vamos ganhar mais um destes". Foi esta a mensagem deixada por Pedro, de dez anos, a Rui Patrício horas antes do jogo de Portugal contra a França no UEFA Euro 2020.

O menino é fruto do casamento do guarda-redes da Seleção Nacional e da psicóloga e sexóloga Vera Ribeiro e mostra-se confiante no percurso da equipa portuguesa.

Pedro teve ainda a oportunidade de assistir, pela primeira vez, a um jogo de campeonato europeu de futebol e mostrou-se impressionado quando se ouviu A Portuguesa na Puskas Arena, em Budapeste, capital da Hungria.

O momento foi registado pela mãe. Ora veja:

“Vou guardar para sempre no meu coração a tua primeira experiência no Euro. Uma emoção inexplicável... esta experiência que vivemos juntos… Ver-te emocionado ao veres o papá e sentir o hino nacional é indescritível. Amo-te”, escreveu Vera Ribeiro na legenda destas imagens.