Meses depois de ter revelado que a mãe está a travar uma luta contra o cancro, Tatiana Oliveira recorreu às redes sociais para dar novidades sobre o estado de saúde da progenitora.



"Em resposta a varias pessoas que estão preocupadas em relação ao estado de saúde da minha mãe, decidi fazer este post com a autorização dela. Após sete meses do diagnóstico do cancro do pâncreas e varias sessões de quimioterapia, a equipa médica que está a acompanhar a minha mãe informou-nos que o cancro tem vindo a diminuir", revelou.



A ex-participante de Casados à Primeira Vista aproveitou para agradecer à equipa médica que tem acompanhado a sua mãe nos tratamentos. "Está a ser acompanhada no Hospital São Sebastião e Lenitudes, em Santa Maria da Feira. Quero agradecer a toda a equipa que a tem acompanhado nesta batalha", escreveu.

"Decidi colocar estas fotografias, do último evento onde ela foi muito feliz e estava linda", completou, referindo-se a várias fotografias captadas no dia do seu casamento.