Tiago Caramujo

Daniel Oliveira usou as redes sociais esta sexta-feira, 25 de junho, para partilhar uma novidade especial com os seus seguidores. O diretor de programas da SIC recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e fez questão de deixar um agradecimento aos profissionais de saúde e voluntários envolvidos no processo de vacinação.



“1ª dose. Por mim. Pelos meus. Por todos. Obrigado aos profissionais e voluntários que se entregam a esta missão em prol de todos nós. São heróis, a quem muito devemos! A minha gratidão!“, pode ler-na publicação que Daniel Oliveira deixou na sua página de Instagram.

Reprodução Instagram, DR