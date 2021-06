Depois de ter notado a ausência de Sara Carreira no dia do seu 20.º aniversário, Bárbara Bandeira voltou a lembrar a amiga.



Enquanto seguia no seu automóvel, a certa altura, começou a tocar na rádio o tema Leva-me a Viajar, da filha mais nova de Tony Carreira. Um momento que Bárbara Bandeira fez questão de destacar nas redes sociais, escrevendo "Eterna" na legenda da publicação, numa referência à amiga.



Recorde-se que canção é o hino da Associação Sara Carreira, um projeto social criado pela família da jovem cantora com o intuito de ajudar jovens e crianças carenciadas a ter um futuro profissional.

Sara Carreira morreu num trágico acidente de viação em dezembro do ano passado.