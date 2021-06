Esta quarta-feira, 23 de junho, Tony Carreira deu entrada no Hospital de Faro após sofrer um enfarte do miocárdio. A notícia apanhou todos de surpresa e gerou preocupação entre os fãs do artista.



Entretanto, esta quinta-feira, dia 24, Laura Figueiredo, companheira do filho mais velho do cantor, recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs e agradecer todo o apoio recebido.



"Agradecer o carinho de todos, muito, muito obrigada por todas as vossas mensagens, por toda a energia boa que mandaram. Está tudo bem, vamos ter calma, e é isso. Beijinho grande e tenham um bom dia", afirmou num vídeo partilhado no Instagram.



Recorde-se que de acordo com a SIC Notícias, Tony Carreira vai permanecer internado em observação. O cantor encontra-se consciente e em situação estável.