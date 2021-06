Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 24 de junho, é um dia especial para Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira. O casal celebra quatro anos de casamento. Uma data que a apresentadora da SIC fez questão de assinalar nas redes sociais com uma declaração de amor e imagens do grande dia.



"Quatro anos! Duas filhas humanas, mais um de quatro patas e eu Amo-te Mais", escreveu na sua página de Instagram, dirigindo-se ao companheiro.



Recorde-se que este ano, o casal deu as boas-vindas à segunda filha, a pequena Inês. A apresentadora e o diretor de programas da SIC são também pais de Alice, de três anos.