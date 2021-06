Reprodução Instagram, DR

Foi no início do mês que Mafalda Sampaio surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao anunciar a segunda gravidez. Desde então, a digital influencer tem partilhado com os internautas vários pormenores da gestação.

Esta terça-feira, 22 de junho, a jovem mostrou como a sua barriga já cresceu, partilhando uma fotografia onde exibe a silhueta de grávida.

Reprodução Instagram, DR

"Uma barriga a crescer", escreveu a digital influencer na legenda da imagem.

Recorde-se que Mafalda Sampaio está grávida de um menino, fruto da atual relação com Guilherme Machado. O casal tem já uma filha, Madalena, de três anos.