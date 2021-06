Esta quarta-feira, 23 de junho, Portugal carimbou a passagem aos oitavos de final do UEFA Euro 2020. Num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos e uma redição da final do Euro 2016 a seleção nacional empatou com França por dois golos, ambos de Cristiano Ronaldo.



Entretanto nas redes sociais multiplicaram-se as reações de euforia por parte dos adeptos, incluindo de rostos conhecidos como Rita Ferro Rodrigues, Jorge Corrula e Nuno Markl,. Espreite as imagens abaixo.

