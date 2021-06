Reprodução Instagram, DR

Bruna Quintas decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz partilhou uma enternecedora fotografia com a filha recém-nascida.



Na imagem, a jovem surge com a bebé deitada no seu peito, conforme pode ver abaixo.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento de Bruna Quintas com o também ator Guilherme Moura.

